مصادر: عدد من النواب يجرون مسحات للاشتباه في إصابتهم بكورونا

قالت مصادر برلمانية لـ"الوطن" إن عددا من النواب أجروا على مدار الساعات الماضية مسحات، بعد شعورهم بأعراض فيروس كورونا.

وأشارت المصادر إلى أن هولاء النواب لم يتأكد بعد إصابتهم بالفيروس من عدمه ،لكنهم دخلوا فى مرحلة عزل منزلى منذ إجرائهم المسحة .

وأوضحت المصادر إلى أن هولاء النواب أغلبهم بدا عليه أعراض ضيق التنفس ،وهو ما دقعهم إلى سرعة التواصل مع وزارة الصحة لإجراء المسحات اللازمة للتأكد من إصابتهم بالفيروس من عدمه

وحتى كتابة هذة السطور بات من المؤكد إصابة كل من النواب عمرو وطنى ونشوى الديب بفيروس كورونا .

بينما يعانى النائب هشام مجدى من بعض الاعراض التنفسية.

ولم تصدر الأمانة العامة بمجلس النواب أية بيانات خاصة بتأجيل انعقاد الجلسات البرلمانية المقرر عقدها الأسبوع المقبل.