 الحرس الوطني الكويتي ينتشر في 18 نقطة أمنية بمنطقة خيطان لتطبيق العزل

تسلمت قوات الحرس الوطني الكويتي، 18 نقطة أمنية في منطقة خيطان لتطبيق قرار مجلس الوزراء بعزل المنطقة وذلك بعد نجاح قوة الواجب في تطبيق الحظر الجزئي والشامل في الجهراء حيث يأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية لتطبيق قرارات مجلس الوزراء لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضح الحرس الوطني في بيان صحفي، أن دوريات الحرس الوطني وفرقه الأمنية بدأت في الانتشار بمداخل ومخارج خيطان من الساعة السادسة مساء اليوم لبدء تطبيق إجراءات العزل التي تهدف لاحتواء وباء كورونا المستجد.

وأضاف الحرس الوطني، أنه منذ اندلاع أزمة كورونا المستجد قررت القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة برئيس الحرس الوطني سالم العلي الصباح ونائب رئيس الحرس الوطنيمشعل الأحمد الجابر الصباح وبمتابعة من وكيل الحرس الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي وضع كافة إمكانات وقدرات الحرس تحت تصرف مجلس الوزراء لمعاونة وزارات وأجهزة الدولة في مواجهة الأزمة.

ونقل البيان عن قائد الحماية والتعزيز العميد الركن حمد أحمد تأكيده استعداد قوات الحرس الوطني لتطبيق قرار مجلس الوزراء بعزل بعض المناطق الإضافية في البلاد، مشيرا إلى امتلاك الحرس وحدات تتلقى تدريبات على أعلى مستوى في الشقين العسكري والأمني بالتعاون مع المؤسسات العسكرية والأمنية في الداخل والخارج.

ودعا العميد أحمد رجال قوة الواجب إلى اليقظة والانتباه والالتزام بالواجبات المكلفين بها لفرض السيطرة وهيبة القانون مع حسن التعامل مع الجمهور وتجسيد الصورة المشرفة للحرس الوطني التي كرستها جهوده الحثيثة في مواجهة هذه الأزمة.