مسؤول أممي: السعودية أكبر مانح لخطة الاستجابة لليمن

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، إن السعودية أكبر مانح لخطة الاستجابة لليمن، حيث قدمت في العام الماضي أكثر من 750 مليون دولار، وتعهدت في أوائل أبريل بتقديم 500 مليون دولار لهذا العام، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأشار لوكوك، في تصريح للوكالة السعودية، إلى تنظيم السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة الثلاثاء المقبل مؤتمر المناحين لليمن 2020م افتراضيًا، الهادف إلى زيادة الوعي بالأزمة الإنسانية في اليمن والإعلان عن تعهدات مالية لسد الاحتياجات الأساسية هناك.

وأوضح لوكوك، أنه من بين 41 برنامجًا رئيسًا للأمم المتحدة في اليمن، سيتم إغلاق أكثر من 30 برنامجًا في الأسابيع القليلة المقبلة إذا لم يُتمكَّن من تأمين أموال إضافية.

وأشار لوكوك، إلى أن المنظمات الإغاثية ما زالت تستطيع الوصول إلى الناس، لوجود الكثير من الموظفين لديها على الأرض والآلاف من عمال الإغاثة اليمنيين الذين لا يزالون يعملون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية.

وتابع المسؤول الأممي قائلا، إن اليمن بحاجة إلى 2.4 مليار دولار أمريكي إضافة إلى 180 مليون دولار بشكل عاجل لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من الآن حتى ديسمبر المقبل.