أشرف عقبة: علاج مصابي كورونا في المنزل أفضل نفسيا ولزيادة المناعة

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن الإصابة بفيروس كورونا، متدرجة الأعراض، فبعض الناس لا يكون لديهم أعراض أو تكون متوسطة أو طفيفة، وبالتالي يجري تحديد الحالة إذا كان المريض لا يعاني إلا من أعراض بسيطة، وليس كبيرا في السن أو لديه أمراض مزمنة مثل السكر وضغط الدم، فيجب أن يأخذ أدوية مناعية بشكل منتظم، وهذا يحدث في جميع أنحاء العالم.

وأضاف "عقبة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه في أمريكا وأوروبا يجري استخدام العزل المنزلي في علاج بعض الحالات المصابة بكورونا، لأنه من الأفضل علاجه في المنزل وليس المستشفى، لأنه أفضل حتى للمريض من الناحية النفسية التي تحسن من المناعة، ولكن يجب توافر المواصفات في المنزل الذي من المقرر عزل المريض به، وهي وجود حجرة خاصة به يجري عزله فيها بمفرده، وإذا كان في حاجة للمساعدة يكون لشخص واحد وليس كبيرا في السن أو لديه مشاكل صحية.

وتابع بأنه يجب على الشخص المصاب بكورونا والمعزول منزليا أن يكون في غرفة ليس بها أثاث، أو بكميات قليلة، ويكون التعقيم من خلال الكلور المخفف، مؤكداً أن الكمامة الجراحية هي الأفضل على المواطنين في استخدامها لأنها تحمي بشكل كبير من الإصابة بفيروس كورونا، ووزاة الصناعة وضعت مواصفات للكمامة وهي أن تكون مكونة من طبقتين وليس بها وبر أو خيوط ومواد مصنعة بحيث إنها من الممكن أن تنقل العدوى أو صعوبة التنفس للشخص الذي يرتديها وتكون غير منفذة للرذاذ.