أستاذ أمراض صدرية تحذر: لا تلتفوا لروشتات كورونا على "فيس بوك"

قالت الدكتورة جيهان العسال، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة عين شمس، إنه يفضل أن يكون الشخص الذي يراعي مصاب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في المنزل ليس من كبار السن أو الأطفال لأنهم الأكثر عرضه للإصابة بالفيروس وتُسبب مشكلات لهم، مشددة على ضرورة وجود تهوية طبيعية في الغرفة التي بها المريض، وهي أفضل من التكييف أو المراوح، ويجب أن يكون الملازم للحالة المصابة أن يرتدي الكمامة حين تعامله مع المصاب.

وحذرت "العسال"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، من الروشتات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، "مفيش حاجة اسمها احتمال يجيلي إصابة بكورونا انزل ألم الأدوية اللي في السوق وأوزعها على أسرتي وأصدقائي، لأنها يترتب عليها نقص شديد في الصيدليات، وممكن المصاب ميعرفش يحصل على أدويته، وبالتالي فيه صيدليات تستغل ذلك وترفع الأسعار".

وأوضحت أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة عين شمس، أن المصاب بكورونا يتم توفير العلاج له من وزارة الصحة والسكان بالمجان سواء كان عزل منزلي أو في المستشفيات، "مفيش داعي للحاجات الغريبة دي، ممكن الأدوية اللي موجودة على الفيس بوك تعمل مشكلة للشخص الذي يتعاطاها، ممكن استعمال خطأ ليها يحصل في مشاكل أو تتعارض مع دواء ثاني يتناوله، لا تلتفوا لروشتات الفيس بوك".