صحة الدقهلية: مريض كورونا مش لازم يبقي سلبي علشان يغادر المستشفى

قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن البروتوكول الجديد لعلاج مصابي فيروس كورونا قسم المرضى إلى 3 أنواع.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحي الذي عقده وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم، في مديرية الصحة بالدقهلية، بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين وقيادات المديرية.

وأشار إلى أن المريض يظل في المستشفى حتى تستقر حالته و "مش لازم يبقي سلبي، حتى يغادر المستشفى، ننقله للبيت ونتابعه، ونعمل له تحليل من المنزل، ويبقي سلبي من بيته، وليس شرطًا أن يخرج من المستشفى سلبي".

وضرب "مكي"، مثالا، بما حدث مع مدير إدارة البيئة بمحافظة الدقهلية، عندما أصيب بفيروس كورونا وتم حجزه في مستشفي كفر الزيات بالغربية، وخرج بعد 4 أيام فقطـ، ثم استكمل علاجه وتحاليله.

وأضاف أن "كل ما أتحدث فيه بتعليمات الوزارة، ووزيرة الصحة تعقد اجتماعات معنا مرتين أو 3 يوميًا، ونكتب تعليماتها بكل دقة"، مشيرًا إلى أن الوزيرة خصصت شركة لنقل الأدوية والمستلزمات من التموين الطبي مباشرة إلى المستشفيات.

وأشار إلي أن الدقهلية بها أكبر عدد من المستشفيات على مستوي الجمهورية "عندنا 28 مستشفى، أعلى من القاهرة التي لديها 27 مستشفى".

وأشار إلي أنه بالنسبة لميزانيات الصحة، فإن "25% منها سيذهب للجامعة، و 75% للصحة، ومرضى الجامعة سيجرون تحاليلهم لدينا".