صحة الدقهلية: مرضى بمستشفى العزل تعافوا من شهر ومش عاوزين يخرجوا

قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن عددًا من مصابي فيروس كورونا تعافوا تمامًا واستقرت حالتهم، ورغم ذلك لا يريدون الخروج من مستشفى العزل، مطالبًا بتدخل رجال الأمن لإخراج هؤلاء المرضى الذين يشغلون أماكن غيرهم في أمس الحاجة إليها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم، في مديرية الصحة بالدقهلية، بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين وقيادات المديرية.

وأضاف "مكي"، إن "مستشفي تمي الأمديد بها 106 سريرًا، إضافة إلي 20 سرير عناية مركزة، وأول ما بدأنا كان العدد بسيط، ونطبق البروتوكول، وهناك مرضي بقالهم شهر و 3 أسابيع، ومازالوا في المستشفى، و80 % منهم ينزل يتمشى في حدائق المستشفى وحالتهم مستقرة، وحالتهم زي الفل".

وأضاف "أنا معنديش أمن في المستشفى، ولما عرضت الأمر علي وزيرة الصحة، قالت لي بلغ الأمن الوطني، لازم جهات الدولة كلها تساعد بعضها، ولازم يفضوا أماكن لغيرهم، ونفضي السرير لمريض آخر غلبان هيموت في الإسعاف، وواحد تاني قاعد في المستشفى مستريح ومش عاوز يخرج".

وضرب مثالًا بأن مديرية صحة الغربية أرسلت له أمس 24 مريضًا ولا يوجد لديه سرير واحد، وأول أمس أرسلت له صحة الشرقية 39 مريضًا، قائلًا: "أخذنا علي قد ما قدرنا، وهما اتصرفوا في الباقي".