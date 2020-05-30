"الصحة": مشاهد التكدس أمام مستشفيات الفرز لن تتكرر بعد اليوم

علق الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، على مشاهد تكدس المرضى أمام المستشفيات، والمنتشرة على السوشيال ميديا، قائلًا: "دعونا نتفق أن هناك فرق بين مستشفيات الفرز والعزل فالأولى تفرز المرضى ومن يثبت إيجابية يحال للثانية وهي مستشفيات العزل".

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، أن مشاهد التكدس ليست أمام مستشفيات العزل وإنما الفرز، وبعد افتتاح الوزيرة اليوم لعدد من المستشفيات لن يتكرر هذا المشهد مجدداً.

وأكد رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، أن رحلة المواطن تبدأ من ظهور الأعراض وبمجرد ظهورها يصبح معدياً لغيره وعليه الاتصال برقم 105 الخط الساخن للوزارة أو تحميل تطبيق الوزارة الجديد "صحة مصر"، وذلك لتحديد أقرب مستشفى له.