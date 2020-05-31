الرابطة الطبية الأوروبية: معالجة مصابي كورونا في المنازل وليس المستشفيات

قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن أرقام الإصابات بفيروس كورونا التي تم الإعلان عنها في إيطاليا في الأيام الأخيرة مفيدة بالنسبة للمجال الطبي والصحي وذلك لانخفاضها كثيراً لأن عدد من يدخلون على غرف الإنعاش والذين يتعالجون في المنازل أقل بكثير من قبل.

وأضاف عودة، خلال مداخلة عبر سكايب، في برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية Dmc، أنه بالرغم من أن كثيرا من السكان خرجوا للعمل وفي عدة مراحل فيستمر عدد الإصابات في الانخفاض وهناك العديد من المحافظات لم تسجل إصابات كثيرة في المدة الأخيرة، وبالنسبة للناحية الطبية فيزداد عدد من يتعالجون في البيوت والمتعافين وهذا خبر مفيد بالنسبة لنا.

وتابع، أن البروتوكول العلاجي المنزلي للمصابين بكورونا عبارة عن أنه يتم المعالجة في البيوت أول 5 أيام وبدون انتظار مسحة من خلال العلاج بالأجسام المضادة وفيتامين سي ودي واستخدام الأسبرين ويجب أخذه فقط في حالة وجود أعراض لفيروس كورونا، لأنه أثبت بعد تشريح جثث مصابين بوجود العديد من الجلطات الدموية والتي تعد سبب من أسباب الوفاة، مؤكداً ضرورة علاج المصابين في البيوت وليس المستشفيات.

واستكمل، أن أعراض فيروس كورونا عبارة عن جفاف في الحلق، وفقدان حاسة الشم والتذوق، الصداع وهذه الأعراض هي المؤكدة للإصابة بالفيروس وفي حالة وجودهم يجب الاتصال بالطبيب ويؤخذ العلاج وعمل حجر منزلي ذاتي والمتابعة مع الطبيب، وأن 80% من المصابين تم معالجتهم في المنازل وكان رد فعل إيجابي وعدم وجود ضغط على المستشفيات.