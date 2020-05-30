إنشاء وحدة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقنا

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمناقشة ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائي.

حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والمحاسب كمال شلبي سكرتير عام المحافظة، واللواء عبدالله أبو النجا مساعد مدير أمن قنا، والمهندس عمر عبدالباقي مدير وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء مجالس المدن، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ووجه محافظ قنا المسئولين خلال الاجتماع بالمتابعة الدورية لتنفيذ قرارات إزالة التعديات سواء على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة أو مخالفات البناء العشوائي للقانون 119 لسنة 2008 ، معطيًا تعليماته بعدم السماح بأي تعديات جديدة وإزالة أي مخلفات بشكل فوري.

ولفت المحافظ إلى أنه سيتم إنشاء وحدة إزالة التعديات بالمحافظة، تتركز مهمتها في حصر ومتابعة وإزالة كافة أشكال التعديات.

كما استعرض المحافظ الجهود المبذولة في إزالة التعديات خلال الفترة الأخيرة ، حيث أوضح مدير وحدة استرداد الأراضي أن إجمالي ما تم إزالته منذ بدء تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحتي الآن بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغ 429 حالة بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 289686 متر مربع ، و55 حالة تعد بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 81 فدان و10 قراريط و11 سهم ، و1374حالة تعد بالبناء علي الأراضي الزراعية بمساحة 64 فدان و 11 قيراط و14 سهم ، و217 حالة مخالفة بناء عشوائي بمساحة 28423 متر مربع.