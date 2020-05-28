السكرتير المساعد لمحافظة قنا يتابع توريد القمح للصوامع

تابع العميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة عملية توريد قمح المشروعات الذي تم زراعته بمنطقة المعنا خلال الموسم الحالي لصوامع قنا وذلك بحضور أحمد السيد وكيل وزارة التموين.

أكد البيلي أن قمح المشروعات التابعة للمحافظة ذو جودة عالية حيث وصلت درجة نقاوته إلى 23.5 وهي أعلى درجات النقاوة المعتمدة من قِبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، لافتا إلى أن ذلك يرجع لتطبيق أساليب وإرشادات وزارة الزراعة في اختيار نوع التقاوي وزراعة القمح وحصاده.

وأكد أحمد السيد، أن عمليات توريد القمح تجرى بشكل منتظم في جميع الشوّن والصوامع التابعة للمحافظة، لافتا إلى أن إجمالي ما تم توريده حتى الأمس من القمح بلغ 146 ألف و855 طن.