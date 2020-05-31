قنا تواجه كورونا بتطهير 1975 منشأة و269 شارعا و 34 موقف أجرة

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن الوحدات المحلية لمدن المحافظة والقرى التابعة لها، بالتعاون مع مديرية الصحة والطب البيطرى وشركة مياه الشرب ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من الشباب المتطوعين، قاموا خلال الإسبوع الماضى بتطهير 1975 منشأة، و269 شارعً، و34 موقفًا لسيارات الأجرة، و12 موقعًا للعمل، وذلك في 6 مدن بالمحافظة.

وأوضح "الداودي"، أن اجمالي ما تم تطهيره منذ بداية شهر مايو بلغ 18952 منشأة ما بين مؤسسات حكومية ومنازل ومحلات، إضافة الى 1692 شارعًا، و219 موقفًا لسيارات الأجرة، و47 موقعًا للعمل.

وقدم المحافظ شكره لجميع المؤسسات الحكومية والأهلية والشباب المتطوعين، لتعاونهم في أعمال التطهير للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.