مستشفى الأقصر الدولي يلزم الزائرين بالكمامة واصطحاب الأطفال ممنوع

قال الدكتور إسماعيل العربى، مدير مستشفى الأقصر الدولي، أمس، إنه في إطار تنفيذ التعليمات المشددة والخاصة بمقاومة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ومنع إنتشار العدوى بين الأهالى، بدأ جميع المترددين على المستشفى ارتداء الماسك (الكمامة) قبل وأثناء التواجد داخل حرم المستشفى، وعدم إصطحاب الأطفال للمستشفى نهائيا إلا لتوقيع الكشف الطبي على الطفل.

وأوضح مدير مستشفى الأقصر الدولى، أنه تم مؤخراً تركيب بوابتين إلكترونيتين إحداهما على مدخل المستشفى والأخرى على بوابة العيادات الخارجية للمستشفى، وذلك حرصاً على سلامة العاملين والمرضى المترددين على المستشفى يومياً، موضحاً أن العيادات الخارجية بالمستشفى تستقبل 200 مريض يومياً، بجانب أن عدد العاملين بالمستشفى 1300 مقسمين على مجموعات للحفاظ على العمل داخل المستشفى، مضيفاً أن البوابات مدعومة بمواد مطهرة معتمدة من وزارة الصحة والهدف منها تعقيم جميع المترددين على المستشفى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن إدارة المستشفى تحرص كل الحرص على حماية جميع المترددين وهناك المزيد من الإجراءات الوقائية.