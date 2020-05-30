إعلان نتيجة أبحاث الشهادة الإعدادية بالأقصر على منصة "ادمودو"

أعلن الشناوى عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، استمرار أعمال تقييم المشروعات البحثية المقدمة من طلاب الصف الثالث الإعدادي.

وأشار إلى أن طلاب الشهادة الإعدادية انتهوا من تسليم الأبحاث العلمية الخاصة بهم منذ 18 مايو الجاري، وجارى انتظار ظهور نتائجهم ومعرفة نتيجة قبول أبحاثهم، وذلك تمهيدًا للتقديم للمرحلة التالية سواء الثانوية العامة أو الثانوية الفنية.

وأضاف “الشناوى”، أنه فور انتهاء الكنترول من رصد الدرجات، سيتم على الفور رفعها على المنصة التعليمية "ادمودو" وإرسال نسخة من النتيجة إلى جميع الإدارات التعليمية في المحافظة، وذلك بعد أن يعتمدها المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.