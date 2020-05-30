فيديو.. القوات المسلحة تنفذ عمليتين نوعيتين في سيناء.. ومقتل 19 تكفيريا

استمرارا لجهود القوات المسلحة المكثفة في مكافحة الإرهاب خلال الأسبوع الماضي، وبناءً على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد عناصر تكفيرية بعدة أوكار إرهابية بمحيط مدن بئر العبد والشيخ زويد ورفح بشمال سيناء، قام أبطال القوات المسلحة بتنفيذ عمليتين نوعيتين، أسفرتا عن مقتل 3 تكفيريين شديدي الخطورة، وعثر بحوزتهم على بنادق آلية، قنابل يدوية، ودانات آر بي جي.

كما قامت عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتدمير 5 عبوات ناسفة جرى زرعها لاستهداف القوات على محاور التحرك.

وقامت القوات الجوية، بتنفيذ عددا من الضربات المركزة لعدة تمركزات للعناصر التكفيرية بعدد من البور الإرهابية اسفرت عن مقتل 16 عنصراً تكفيرياً، واستهداف وتدمير عربتي دفع رباعي ومخزن يحتوي على كمية كبيرة من العبوات الناسفة والدعم اللوجستي للعناصر الإرهابية.

وتمكنت قوات حرس الحدود، من ضبط عدد من المهربين، وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة، وعدد من عربات الدفع الرباعي، كما جرى ضبط كميات كبيرة من البانجو والحشيش المخدر مخبأة داخل عدد من السيارات، وعربة محملة بمبالغ نقدية كبيرة تصل إلى 200 ألف دولار بنفق الشهيد أحمد حمدي.

ونتيجة للأعمال القتالية جرى استشهاد وإصابة ضابطين، وضابط صف وجنديين.

ويواصل أبطال القوات المسلحة تنفيذ مهامهم بكل عزيمة وإصرار لاقتلاع جذور الإرهاب والحفاظ على أمن وسلامة الوطن.