مدير معبد الأقصر يؤكد إمكانية استقبال سياح خلال الفترة الحالية

أكد أحمد العربي، مدير معبد الأقصر، أمس، أن المنطقة مستعدة لاستقبال الزوار حال اتخاذ قرار من قبل الحكومة بإعادة فتح المناطق الأثرية، مشيرا إلى أن المنطقة تشهد حالة من التطهير والتعقيم بشكل يومي منذ أن تم الإغلاق، كما تم استغلال تلك الفترة الماضية في استكمال أعمال الترميم.

وأشار العربي إلى أن المنطقة اتخذت كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، طبقًا لتعليمات الحكومة لمنع انتشار الفيروس، وذلك بتقليل عدد العاملين فيما بينهم بالتناوب، مع مراعاة ارتداء الكمامات للوقاية، لافتا إلى أنه حال عودة فتح المعبد سيتم تطبيق جميع التعليمات التي تنادى بها الحكومة من ارتداء الكمامات والقفازات، مع مراعاة وجود مسافات بين الناس وبعضها البعض، إلى جانب قياس درجة الحرارة لحظة دخول المنطقة الأثرية.