"تعليم الدقهلية": لن نتعامل مع أي مواطن لا يرتدي الكمامة

قال على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إنه اعتبارا من اليوم الأحد لن يسمح بتواجد العاملين بديوان المديرية أو جميع الإدارات التابعة لها بدون ارتداء الكمامات الواقية أو التعامل مع أي مواطن لا يرتدي الكمامة ومسؤولية مديري الإدارات تنفيذ هذه التعليمات والالتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم بالأمس، مع مديرى عموم المديرية ومديرى الإدارات بالديوان لمناقشة تفعيل قرار رئيس الوزراء وتعليمات المحافظ بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

وأكد عبد الرؤوف، علي ضرورة التعامل إلكترونيا فيما يخص التقديم للمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية والخاصة والمدارس الرسمية للغات بدءاً من 1/ 6 / 2020 وذلك للحد من انتقال أولياء الأمور والتعامل المباشر معهم من أجل منع انتشار الفيروس مناشدا الجميع أن يكونوا على مستوى الوعي والمسؤولية من أجل الحفاظ على سلامتهم الشخصية والمخالطين لهم.

وفى سياق متصل أكد على قبول شهادة الميلاد أو صورة منها فى التقديم تيسيرا على ولى الأمر مع الزامه بتقديم الشهادة الجديدة حين قبول التلميذ ودفع المصروفات.