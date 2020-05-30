أكثر من 6 ملايين إصابة مؤكدة بكورونا في العالم

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أن أكثر من 6 ملايين إصابة مؤكدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، في نبأ عاجل، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وتجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا المستجد في الولايات المتحدة، اليوم، عتبة 105 آلاف حالة، فيما تخطى عدد الإصابات مستوى 1.8 مليون، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وسجلت في الولايات المتحدة، حتى مساء السبت، حسب معطيات موقع "Worldometers" للإحصائيات، 1806589 إصابة مؤكدة بكورونا المستجد، بينها 105063 وفاة، ما يساوي 5.82% من إجمالي الحالات المرصودة، و523064 شفاء، أي 28.95%.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، أن مؤشر الوفيات والإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد يشهد تراجعا في كل أنحاء الولايات المتحدة.