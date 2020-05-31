التضامن تكشف تفاصيل وفاة طفلين بمركز حجازي شبرا: لم ينقلا كورونا

كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الأطفال الخمسة المخالطين للطفلين اللذين ماتا، بمركز حجازى للأطفال المعثور عليهم بمنطقة شبرا، تبين أنهم غير حاملين لفيروس كورونا المستجد.

وتابعت: "سحبنا عينة من الطفلين المتوفيين وجارى تحليلها من أجل معرفة سبب الوفاة".

وأضاف "القباج" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الممرضة التى جلبت الطفلين ثبت إصابتها بكورونا ومن هذا المنطلق من الممكن أن يكونا الطفلين أصيبا بكورونا.

وأردفت: "لم يثبت إصابتهم بكورونا حتى الآن، الممرضة التى جلبتهم كانت لديها كورونا، وسحبنا عينة من المتوفين لمعرفة أن كانوا مصابين بكورونا من عدمه، احتمال يكون عندهم واحتمال لا ".

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تحارب بشدة ظاهرة الأطفال مجهولى النسب الذين يتم العثور عليهم فى الشوارع أو الأماكن غير اللائقة، موضحة: "بيكون بلا نسب وموجود فى الشارع، هذه ظاهرة نحاربها بشدة، مأساة بتفضل مع الطفل لفترة طويلة ونبذل مجهوداً كبيراً من أجل تنشئة الطفل فى مناخ آمن له يؤهله أن يكون عنصرا فاعلا وصالحا في المجتمع".

وشددت الوزيرة، على أنه يتم توفير رعاية طبية وصحية لهؤلاء الأطفال من أجل التحقق من صحتهم وحمايتهم حال تعرضهم لأى أمراض، وتابعت: "لدينا 472 مؤسسة أيتام، حتى تاريخه لم يصب أى طفل بكورونا".