القباج: بنك ناصر يدعم القطاع الصحي بـ 38 مليون جنيه

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن التكافل الاجتماعي يعد من المجالات الرئيسية التي تحقق أهداف البنك وأولوياته التي أنشيء من أجلها، موضحة أنه تم توجيه جزء من مساهمات قطاع التكافل بالبنك لدعم القطاع الصحي لتطوير وتجهيز عدد كبير من المستشفيات العامة والجامعية والمعاهد التعليمية والمراكز الطبية المتخصصة بما تحتاجه من غرف للرعاية المركزة وغرف عمليات وأجهزة تشخيصية وعلاجية، لخدمة المرضى بالمجان.

وأضافت أن البنك التزم منذ بداية نشأته بتعزيز مجهوداته وتفانيه في خدمة المجتمع من خلال رعاية ودعم الأسر الأكثر احتياجا ومساعدتهم بشكل مؤسسي مستدام، حيث أنه يعتبر رائد البنوك الاجتماعية بمصر، مشيرة إلى أن البنك قام بالعديد من المساهمات في مجال الصحة، حيث بلغ إجمالي المساعدات والمساهمات التي قدمها البنك أكثر من 38 مليون جنيه.

ومن جانبة أوضح الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب للبنك، أن من إسهامات البنك في القطاع الطبي دعم إعادة ترميم وتشغيل مبنى المعهد القومي للأورام بعد حادث الانفجار بمبلغ 5 ملايين جنيه، كما تم تقديم دعم لمستشفى نور الإسلام الخيري بجهاز استبلزر لتثبيت التيار الكهربائي بمبلغ 45 ألف جنيه بالإضافة إلى تزويد مستشفى الشيخ زويد المركزي بـ 5 أجهزة للكلي الصناعية بمبلغ 925 ألف جنيه.

وأشار فاروق إلى أنه تم أيضا دعم وحدة المناظير بمستشفيات الحميات والجهاز الهضمي والكبد بقنا بمبلغ 930 ألف جنيه، ودعم وحدة الغسيل الكلوي التابعة لمديرية الشؤون الصحية بقنا بقرية حجارة قبلي بـ 13 ماكينة للغسيل الكلوي بمبلغ 2 مليون و600 ألف جنيه، ودعم محطة معالجة المياة بها بمبلغ 100 ألف جنيه كذلك دعم حضانات الأطفال المبتسرين بـ 40 حضانة و20 جهاز تنفس صناعي للأطفال بمبلغ 10 ملايين جنيه.

وأضاف العضو المنتدب، أن البنك لم يغفل دوره في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم تجهيز قاعة العلاج الطبيعي وجلسات التخاطب وجهاز السمعيات الخاص بالاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بمبلغ 2 مليون جنيه، كما تم دعم قسم الأورام بمستشفى المبرة بأسيوط بمبلغ 4 ملايين و950 ألف جنيه تقريبا.

كما ساهم البنك في دعم مستشفيات جامعة القاهرة قسم أمراض القلب والأوعية الدموية بشراء مستلزمات طبية للقسطرة العاجلة بمبلغ مليون و500 ألف جنيه والمساهمة بشراء جهاز ميكروسكوب جراحي لحالات الأذن الدقيقة وزراعة القوقعة وجراحات قاع الجمجمة لوحدات عمليات الأذن والأنف والحنجرة بمبلغ 2 مليون تقريبا، والمساهمة في شراء 17 آلة تغيير الصمام الميترالي بمبلغ 757 ألف جنيه، وصينية لإصلاح الصمام الأورطي بمبلغ 500 الف جنيه.

واشترى البنك 2 جهاز قياس سمع بالنغمات لوحدة السمع والاتزان بمبلغ 136 ألفا و800 جنيه، ودعم قسم الأشعة التشخيصية طوارئ بجهاز رنين مغناطيسي بمبلغ 13مليون و700الف جنيه.

وأوضح فاروق أنه نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد فقد قدم البنك دعم بمبلغ 13 مليون و500 ألف جنيه لتجهيز المدن الجامعية ومراكز الشباب لاستخدامها كمستشفيات لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، وذلك حرصا من البنك على ترسيخ وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي ودعم ومساعدة الفئات الأولى بالرعاية، وخاصة المرضى، حيث تم تجهيز مستلزمات الأسرة والإعاشة بالمدينة الجامعية بجامعة جنوب الوادي وبيت الشباب بالبلاجات بالإضافة إلى تجهيز المدن الجامعية بكل من محافظة الإسماعيلية وقنا.