مدير تعليم الدقهلية يوجه بسرعة رصد درجات أبحاث الشهادة الإعدادية

شدد على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، على سرعة الانتهاء من رصد درجات المشروعات البحثية الخاصة باتمام مرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية"، لكي يتم اعتمادها من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وإعلانها.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم اليوم، مع مديري عموم المديرية ومديري الإدارات بالديوان، لمناقشة تفعيل قرار رئيس الوزراء وتعليمات المحافظ بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأصدر عبد الرؤوف، تعليماته بسرعة الانتهاء من رصد درجات المشروعات البحثية لجميع المراحل، مشيرًا إلى تجهيز الامتحانات التكميلية وامتحانات الدور الثاني للطلاب المتخلفين عن أداء امتحان الفصل الدراسى الأول.