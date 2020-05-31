10 معلومات عن مبادرة تحويل ديار المناسبات بالأقصر لدواوين عزل

أعلنت مجموعة شبابية في الأقصر، عن مقترح مبادرة باستغلال دواوين العائلات المنتشرة في مراكز وقرى المحافظة، وتحويلها إلى مناطق للعزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا، وذلك تماشيًا مع بروتوكول وزارة الصحة والسكان الجديد، بعزل المرضى منزليًا، وإمدادهم بالأدوية والعلاجات الطبية مجانًا.

"الوطن" استعرضت أهم النقاط التي ترتكز عليها المبادرة التي لاقت قبولا بين المواطنين في الأقصر خاصة بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس في المحافظة.

1- المبادرة ترتكز على أن دواوين العائلات المنتشرة في القرى تعد الاختيار الأنسب والأفضل لعزل المصابين ذوي الأعراض البسيطة.

2- تتوافر فيها العديد من المميزات، تبدأ باحتواء بتلك الدواوين على مساحات واسعة للغاية، وهذا ما يوفر عامل التباعد بين المرضى.

3- مزودة بغرف، وبها قطع أثاث، ومكيفات ومراوح وجميع وسائل التهوية.

4- مزودة بمياه الشرب والصرف الصحي، كما أن البعض منها به أشجار وهذا ما سيساعد على تنقية الهواء من الشوائب والملوثات.

5- المبادرة تستهدف استغلال تلك الأماكن كمناطق للعزل حتى تساهم في خفض معدل انتقال العدوى لأسرة المُصاب، من خلال تجنبهم الاختلاط به، حيث إن الكثير من الأسر ليس لديها أي معلومات كافية عن كيفية التعامل مع مرضى الفيروس.

6- سوف يقتصر دور الأسرة فقط على مد المريض بما يحتاجه من طعام فقط، هذا إلى جانب الدعم النفسي الذي سوف يحصل عليه المصاب من جانب جميع أبناء عائلته من مساندة ومؤازرة.

7- كل عائلة في الأقصر تملك ديوانًا خاصًا بها، وفي ظل توقف استقبال العزاء تظل تلك الدواوين مغلقة، لهذا كان لابد من إيجاد حلًا لحٌسن استغلالها وتطويعها بالشكل المناسب حتى الخروج من أزمة كورونا بأقل الخسائر الممكنة.

8- في حالة تطبيق مقترح المبادرة في قرى ونجوع الأقصر فإن معدل الإقبال سوف ينخفض على المستشفيات، وبالتالي يتم الحفاظ على الأدوات الطبية، وطاقة الأطباء.

9- تهدف المبادرة أيضا إلى سرعة نقل الحالات المصابة وذلك بعد توفير الملابس الطبية الواقية للعاملين عليها.

10- التنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة وإداراتها المختلفة حتى يتم معرفة عدد حالات التعافي المنزلية المقيمة في الدواوين.