فض سوق منوف الأسبوعي لمنع تفشي فيروس كورونا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، اليوم، من فض السوق الأسبوعي بالمدينة بناءًا على توجيهات محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، وبمشاركة قوة من مركز شرطة منوف.

قاد حملة فض السوق، رجب النقيدي رئيس المركز والمدينة، ومحمد الزرقاني نائب رئيس المدينة، وأكد رئيس المدينة منع أي تجمعات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا.

على صعيد متصل، واصلت الوحدة المحلية بمنوف أعمال النظافة ورفع التجمعات من الشوارع الرئيسية والقري، التي شملت بعض شوارع المدينة والتى تم خلالها رفع جميع تراكمات القمامة من أماكن التجمع ونقلها للمقلب العمومي .