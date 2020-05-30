عزل قريتين ووفاة حكم وإصابة مسؤول.. حكاية يوم مليء بكورونا في المنوفية

شهدت محافظة المنوفية، يوما مليئا بأحداث فيروس كورونا، التي تنوعت بين عزل قرى، وإعلان إصابة أحد القيادات الطبية بالمحافظة، وصولا إلى وفاة أحد الشخصيات المحبوبة من سكانها.

وفي صباح أمس، جرى فرض عزل على قريتي شنتنا الحجر وأم صالح بمحافظة المنوفية، لانتشار حالات عديدة من الإصابة الوفيات بفيروس كورونا بين سكان القريتين، وألزمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، في بيان لها، البدء في تطبيق القرار، الأهالي التواجد بمنازلهم وعدم الاختلاط مع غلق مداخل ومخارج القرى، ومنع الدخول والخروج من وإلى القرى الأخرى، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي للفيروس، وفقا للإرشادات الصحية.

شهدت المنوفية أيضا، أمس، وفاة سامح زيتون أحد حكام منطقة كرة القدم بمحافظة المنوفية، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفى حميات منوف، وذلك عقب دخوله المستشفى بعدة ساعات، إثر ظهور عليه أعراض الإصابة عليه.

وسادت حالة من الحزن على أهالي محافظة المنوفية، عقب الإعلان عن وفاة الشاب، الذي كان يتميز بحسن الخلق ومساعدة الآخرين، وكان يبلغ من العمر 38 سنة، وكان يعمل نائبًا لرئيس لجنة الشباب بحزب الوفد بأمانة محافظة المنوفية.

لم تتوقف أحداث كورونا في محافظة المنوفية عند هذا الحد، إذ شهد أيضا إصابة الدكتور أحمد الهواري مدير مستشفى الشهداء المركزي، بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور بعض الأعراض عليه، وإجراء التحاليل المعملية التي أثبتت إصابته.

وتعد هذه هي الإصابة الثانية بين قيادات مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، بعد إصابة الدكتور عبدالباري العجيزي مدير عام الطب العلاجي بالمديرية.