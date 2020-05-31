الطبيب فاقد البصر يشكر الرئاسة: قالوا لي مش هنسيبك ولو فيه علاج برا هنسفرك

طمأن الدكتور محمود سامي، الطبيب الذي أصيب بالعمى أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا، المواطنين على حالته الصحية.

وقال سامي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "DMC"،: "الحمد لله أنا أفضل بكتير وبتحسن يوم عن يوم وفيه تحسن بسيط وبطيء"، مشيرًا إلى أنه يتلقى جلسات أكسجين مضغوط وجلسات فصل بلازما من أجل إيصال الدم للعصب البصري.

وأضاف: "أنا جوة صندوق أسود وبعد الجلسات بشوف فلاشات وأشباح بيقولوا مؤشر بسيط إن الدم بدأ يوصل للعصب البصري".

وأوضح سامي أنه يتواصل مع أسرته باستمرار وأنهم يعيشون في قلق كبير، لافتًا إلى أنه لم يرَ نجله الرضيع حتى الآن ويسمع بكاءه في الهاتف فقط.

وكشف سامي عن تواصل مؤسسة الرئاسة معه، ووجه الشكر، قائلا: "قالوا لي مش هنسيبك للآخر خالص ولو فيه طريق فيه 1% هنمشي فيه ولو فيه سفر أول ما حركة السفر ترجع ولقينا علاج برة هنسفرك فورا"، مقدمًا الشكر للشعب المصري ولأصدقائه وزملائه على تفاعلهم معه، مشيدًا بزملائه في المركز الطبي العالمي وتقديمهم للدعم الطبي الكامل له.