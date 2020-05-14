الطبيب الذي فقد بصره: محبوس في صندوق أسود الآن.. ومعرفش نتيجة التشخيص

تحدث الدكتور محمود سامي، الطبيب الذي فقد بصره خلال عمله بمستشفى عزل بلطيم، عن كواليس فقدانه للبصر.

وقال سامي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "ألتاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، إنه مع شدة التوتر والقلق وكثرة العمل فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، لحقت به عدة أزمات صحية صاحبها ارتفاع شديد في ضغط الدم ومن ثم أغمى عليه فى مقر عمله، وعندما استفاق وجد نفسه غير قادر على الإبصار.

وأضاف: "مش عارف مصير فقدى للبصر إيه.. وحتى الآن لم نصل إلى تشخيص نهائي، ونأمل أن نصل إلى تشخيص وعلاج فى أقرب فرصة أن شاء".

وأوضح سامي، أن الطاقم الطبي الموجود بمستشفى بلطيم يشعر بالقلق بسبب ما يحدث من الإصابات فيروس كورونا، وما يبذلوه تجاه علاج المرضى، متابعًا: "أنا محبوس في صندوق أسود الآن ولكن الحمد الله ده دورنا ولازم نقوم بيه".