حظك اليوم الأحد 31-5-2020.. برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد يحب السيطرة على الأمور من حوله، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران في منزلي المال.. تحرّ الدقة في حساباتك كي تتفادى المشاكل وعليك أن تتصرف بهدوء إذا واجهتك عقبة مالية.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

عليك اليوم أن تنظم أفكارك وجهودك ووقتك وعليك أيضا ألا تتسرع.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم، ممثل ولاعب درامز بفرقة كايروكي ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.