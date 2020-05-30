محمود محيي الدين يكشف خطة عمل الأمم المتحدة لتمويل مواجهة جائحة كورونا

تحدث الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية، عن خطة عمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتمويل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحًا أن الأمم المتحدة عقدت اجتماعًا في 28 مايو الجاري، وكان الاجتماع رفيع المستوى ومن الممكن اعتباره قمة مصغرة، حيث حضر فيها 50 من قادة الدول ورؤساء الحكومات فضلًا عن رؤساء المؤسسات المالية الدولية.

وأضاف "محيي الدين"، خلال حواره عبر سكايب من واشنطن، على شاشة "Extra news"، أن هذا الاجتماع ناقش 6 موضوعات التي سيتم متابعة العمل فيها على مدار الأسابيع القادمة، فالأمر الأول والثاني والثالث جميعهم يرتبطون بأمور المديونية العالمية وتأثيرها على الدول الأقل دخلًا والدول المتوسطة الدخل، وكذلك دور القطاع الخاص في هذا الشأن، بينما الأمر الرابع فهو مرتبط بعملية تمويل النمو الاقتصادي خاصًا مع التراجع الشديد في معدلات النمو.

وتابع: "إحنا رسميا الآن في حالة ركود توشك أن تكون مقبلة على حالة من الكساد مع زيادة أعداد المتعطلين عن العمل وتراجع أرقام الاستثمار والتجارة الدولية"، مؤكدًا أن الأمر الخامس مرتبط بعملية تغيرات المناخ وكيفية الاستثمار الجيد في هذا المجال، لأنه واحدًا من أهم التهديدات التي تواجه العالم الآن، بينما الأمر السادس والأخير هو محاولة التغلب على التدفقات المالية غير المشروعة عبر الحدود.

وأشار الدكتور محمود محيي الدين، إلى أنه لا يعقل مع الجهود التي تتم على مستوى الدول وتعبئة كل الموارد المحلية، أن نجد أن هناك تسربا في أموال الناس في شكل تدفقات مالية غير مشروعة، "دي 6 محاور تم مناقشتها يوم 28 مايو، هيبقى فيه قمة وزارية في الأسبوع الأخير من شهر يوليو، وبعد ذلك في إطار أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة سيكون هناك قمة خاصة أخرى لعرض النتائج على قادة الدول، فيه وتيرة عمل سريعة مثل هذه الأمور كانت تأخذ شهورا وسنوات لمناقشتها ولكن لشدة الاحتياج للتمويل تم عملها بشكل سريع".