النائب محمد الفيومي: فيروس كورونا أصاب 8 من أفراد أسرتي

قال النائب محمد الفيومى عضو مجلس النواب، إن فيروس كورونا تمكن من 8 من أفراد أسرته، وهم زوجتي ابنيه الاثنين والباقي من أفراد الأسرة، مؤكدًا أنه فى صحة جيدة ولم يصب بالفيروس.

وأكد في بيان له، أنه اكتشف إصابة أفراد أسرته منذ 3 أيام، وقام باتباع تعليمات وزارة الصحة والتواصل معها، التى أكدت الإصابة بالفيروس ومن ثم تم عمل عزل منزلي لأفراد الأسرة.

وأكد النائب أن الحالة الصحية لأفراد أسرته مستقرة، داعيًا لهم بالشفاء العاجل من هذا الفيروس اللعين.

يأتى ذلك بعد أن كشف المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب حقيقة إصابة النائب هشام مجدي بفيروس كورونا المستجد.

وقال فوزي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن النائب هشام مجدي تم اخذ مسحة منه لأنه يعاني من بعض الأعراض التنفسية، ولكن نتيجة المسحة لم تظهر بعد.