إصابة أمير بلجيكي بكورونا بعد حضوره حفلا في إسبانيا

أثبتت الفحوص الطبية إصابة الأمير يواكيم ابن شقيقة الملك البلجيكي فيليب، بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" بعد حضوره حفلا في إسبانيا، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال متحدث باسم القصر الملكي البلجيكي، اليوم، إن إصابة الأمير الذي يبلغ من العمر 28 عاما بكورونا المستجد تأكدت بعد حضوره حفلا بمدينة قرطبة في جنوب إسبانيا يوم 26 مايو.

وأضاف المتحدث البلجيكي، أن القصر لم يتسن له بعد التأكد من عدد الأشخاص الذين حضروا ذلك الحفل.

وذكر القصر أن يواكيم سافر من بلجيكا إلى إسبانيا يوم 24 مايو الجاري لغرض التدريب وأنه لا يزال هناك.

وقالت صحيفة "الباييس" الإسبانية إن الأمير، وهو العاشر في ترتيب ولاية العرش البلجيكي، حضر الحفل مع 26 شخصا آخرين.

وسيكون ذلك خرقا لقواعد العزل العام في منطقة قرطبة حيث يبلغ الحد الأقصى لعدد الأشخاص المسموح لهم بالتجمع حاليا 15.

وقالت الشرطة الإسبانية إنها بدأت تحقيقا في هذه الواقعة وإن أولئك الذين انتهكوا القيود قد يواجهون غرامات تتراوح قيمتها بين 600 و10000 يورو.