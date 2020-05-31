رئيس "الأدوية": نقص الفيتامينات بالصيدليات بسبب إقبال المواطنين

أكد الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، وجود نقص في أدوية الفيتامينات والزنك بالصيدليات بسبب إقبال المواطنين على شرائها.

وقال عوف خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "DMC"، إن الدواء موجود في مصر رغم إغلاق الصين والهند والتي نحصل منها على المواد الخام للدواء، مشيرًا إلى أن الدواء موجود ومتوفر للمواطنين.

وطالب عوف بالتفرقة بين الفيتامينات والأدوية المخصصة لفيروس كورونا ومشددًا على أنها متوافرة لدى وزارة الصحة وأن الوزارة استعدت لهذه الأزمة جيدًا.

وأشار عوف إلى أن نقص الفيتامينات والزنك بسبب شراء المواطنين لها بكثرة لا يسبب أي مشكلة نظرًا لوجود هذه الفيتامينات بالخضروات والفواكه وآشعة الشمس.

وشدد عوف على أن وزارة الصحة لديها مخزون كافٍ من أدوية علاج كورونا وأن الوزارة تعاملت مع الملف باحترافية شديدة مشيرًا إلى ان هذه الأدوية موجودة في عدد من الصيدليات ويمكن صرفها بواسطة روشتة معتمدة وانها موجودة في صيدلية الاسعاف وصيدلية سيدي جابر في مصر الجديدة وصيدلية الشكاوى بجوار معهد ناصر في أغاخان، مشددًا على أن هذه الأدوية تصرف بموجب الروشتة فقط.