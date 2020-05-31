شقيق طفل "فيديو الكلب": لم يتعرض للتعذيب.. كان بيلعب معاه

علق محمد فارس شقيق الطفل علي، الذي تم تعذيبه وإخافته باستخدام الكلب، على الفيديو الذي انتشر بشدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشقيقه الذي يعاني من متلازمة داون.

وقال فارس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "DMC"،: "دلوقتي كل اللي شاف الفيديو فهم غلط"، مشيرًا إلى أنه أرسل بقية الفيديو ويظهر فيه شقيقه وهو يلعب مع الكلب ويجلس عليه.

وأوضح شقيق الطفل أن الفيديو تم تصويره منذ 7 شهور وأن الهاتف الذي صور شقيقه سُرق وذاع الذي سرقه هذا الفيديو ولم يكمل باقي الفيديو على حد تعبيره.

وتابع: "علي ده لو الحاجة محصلتش قدامه مش هيفهمها وهو بيحب يلعب مع الكلب والكلب بيحب يلعب بالطريقة دي من صغره"، نافيًا تعرض شقيقه للتعذيب أو الإرهاب.

من جهتها هاجمت الإعلامية إيمان الحصري شقيق الطفل بسبب الفيديو الذي أرسله والذي يظهر فيه نوع من العنف في التعامل مع الكلب من صاحبه ويظهر فيه شقيقه وهو يجلس على الكلب، معتبرًا أن الفيديو الأول إرهاب للطفل والفيديو الجديد تعذيب لحيوان مثل الكلب.