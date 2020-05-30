ضبط المتهمين بترويع طفل معاق بكلب.. ووالده: "ميقصدوش.. ده هزار"

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط شابين ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهما يروعان طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة بواسطة كلب.

جاء ذلك بعد حالة من الغضب اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، لقسوة المشهد ورفض المجتمع لمثل هذه التجاوزات بحق ذوي الهمم.

وكانت قوات الأمن تمكنت من تحديد مكان الواقعة بنطاق قسم قليوب، حيث جري تحديد المتورطين فيها وضبطهما.

وبسؤال والد الطفل، أكد أن الشبابين اللذين ظهرا في الفيديو هما أبناء أخيه ولم يتهجما على نجله بالكلب، لكنهم كانا يحاولان تخويفه فقط حتى يبتعد عن الكلاب.

أوضح الأب أنه ابنه الذي ظهر في الفيديو يدعي علي فارس عمره 13 سنة، ويحب اللعب مع الكلاب، مضيفا: "نخاف عليه من هذه العادة لأنها تؤذيه وخاصة أن المنطقة التي نقطن فيها مليئة بالكلاب الضالة، ولا يستوعب الأمور إلا بتجربتها".

وأضاف: "الهاتف الذي جرى تصوير الفيديو بواسطته سرق قبل 3 أشهر، والسارق هو من نشر الفيديو، لكنه لم ينشره كاملًا، بل اقتطع هذا الجزء فقط، لهذا غضب الناس لأنهم لم يشاهدوا المقطع المصور بالكامل والذي يوضح حقيقة أن ما حدث كان (هزار) وليس هجوما أو اعتداء".