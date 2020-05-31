محمود محيي الدين: الخطة الأممية لمجابهة كورونا تهدف لحماية الدول من فخ الديون

تحدث الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية، على خطة عمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، خاصة محور إدارة الديون، حيث أوضح أن ما يرتبط بإدارة الديون هو ما يعرف بالاطار العام لتمويل التنمية اللي تم اقراره في يوليه 2015 وكانت إدارة الدين العام جزء رئيسي من هذا الإطار، فضلًا عن تمويل القطاع الخاص والتمويل الخارجي وأيضًا تعبئة الموارد المحلية

وأضاف "محيي الدين"، خلال حواره عبر "سكايب" من واشنطن، على شاشة "extra news"، أن فكرة إدارة الدين العام هي حماية الدول من الوقوع في فخ المديونية ومحاولة مساندتها حتى لا تقع في فخ التعثر، وتكون خدمات الديون على حساب أولويات الانفاق العام الضرورية خاصة في هذه المرحلة مثل الانفاق على الرعاية الصحية والتعامل مع الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا، وأيضًا تمويل نظم التضامن الاجتماعي.

وأكد مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية ، أن الآن هناك عدة مبادرات صدرت عن مؤسسات دولية وعن مجموعة الـ 20 وهذه المبادرات منصبة بالأساس على أوضاع الدول الأقل دخل، أو الدول الاكثر فقرًا على مستوى العالم، ولكن الدول المتوسطة الدخل لم تحظ بعد بأي نوع من أنواع الترتيبات التي تحميها من التقلبات في التدفقات المالية أو تكون لها ترتيبات خاصة.

وتابع: "بالتالي كان فيه أهمية أن احنا في هذا المؤتمر الذي تم اننا نفتح المجال ليس فقط للدول اقل دخلا ولكن للدول الدول المتوسطة الدخل التي تشمل كل الدول العربية باستثناءات محدودة، هناك أولوية بأن تكون الترتيبات الخاصة بالتعامل مع المديونية لا تقتصر فقط على مجموعة من الدول رغم أحقيتها وأهمية مساندتها لأنها بالفعل بها مشاكل ولكن الدول المتوسطة الدخل فيها عدد كبير جدا من الفقراء وتعاني الآن من مشاكل خاصة بموازناتها وبموازين المدفوعات".