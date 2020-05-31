تفاصيل وفاة موظف بمصلحة السجون مصابا كورونا: حصل على إجازة منذ 15 يوما

أصدرت السلطات المختصة بيانًا حول وفاة موظف بمصلحة السجون متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في البيان أنه في ضوء ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة أحد الموظفين العاملين بسجن طرة نتيجة إصابته بفيروس كورونا تبين أن الموظف المشار إليه حصل على إجازة من عمله بتاريخ 17 مايو الجاري للعلاج من أحد الأمراض المزمنة، وقام خلال تلك الفترة بإجراء تحليل فيروس كورونا بمستشفى الحميات بإمبابة، وتوفي قبل ظهور نتيجة التحليل والذي تبين عقب ذلك إيجابية إصابته بالفيروس ولم يتم تحديد سبب الوفاة حتى الآن.

وأضاف البيان أنه تم على الفور اتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمه لتعقيم موقع عمله كما يجري فحص المخالطين له للتاكد من سلامتهم الصحيه رغم مرور اكثر من 14 يوم على عدم تواجده بعمله.

يشار الى سابقه اجراء الفحوصات الطبيه الاحترازيه للموظف خلال الفتره السابقه على حصوله على الاجازه المرضيه من جهه عمله للتاكد من سلامته اسوة بما يتم مع جميع العاملين بالسجون كما يتم اتخاذ الاجراءات اللازمه لتعقيم كافه المنشات بقطاع السجون بصوره يوميه واجراء الفحوصات الطبيه اللازمه الدوريه للتاكد من سلامه المسجونين وفق الضوابط الموضوعه من وزاره الصحه و منظمه الصحه العالميه وتؤكد الوزاره على اتخاذ الاجراءات القانونيه ضد من يقوم بترويج اخبار غير دقيقه من شأنها اثارة البلبلة في اوساط المواطنين.