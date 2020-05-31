نجل حسن حسني: كان يغضب من شائعات وفاته.. وقال "الناس زهقت مني ولا إيه"

قال هشام حسن، نجل الفنان الكبير الراحل حسن حسني، إن والده كرَّس حياته في حب الناس، وشعر بألم شديد قبل يومين من وفاته.

وأضاف نجل حسن حسني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي فى برنامج "المساء مع قصواء" الذي يعرض على فضائية "TeN"، أن الأسرة تلقت اتصالات كثيرة للتعزية من مصر وخارجها.

وحول لحظاته الأخيرة قال: "كان زي الفل في رمضان والعيد، وأحس بألم في قلبه قبل يومين من وفاته، وكانت جلطة في القلب وأجرى جراحة قسطرة، وتوفي بعدها بـ 5 ساعات".

وشدد على أن والده كان يحب "اللمة"، وأن تكون الأسرة موجودة معه، لافتًا إلى أنه استاء كثيرًا من كثرة الشائعات بشأن وفاته فى الفترة الأخيرة: "قال الناس زهقت مني ولا إيه، وأحفاده كانوا أغلى حاجة عنه".