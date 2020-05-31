"المصرية للتخطيط العمراني": التصالح في مخالفات البناء منعدمة الفائدة

عقب الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، على قرار وقف البناء في القاهرة الكبرى لمد 6 أشهر، فأوضح أن 30% من مخالفات مصر حدثت بعد أحداث 2011، في ظل عدم وجود مخططات تحكم النمو العمراني، موضحًا أن وجود المخطط العمرانية أوجد سيطرة على تنظيم العمران بشكل عام وتفصيلي وقانوني، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حوار واستثمار"، مع إبراهيم الشواربي.

وأضاف "غيث": "مفيش فرصة للمخالفة إلا إذا كان هناك تعمد في ارتكاب المخالفة، وهذا طبع في الشخصية المخالفة"، موضحًا أن الدولة عملت على التصالح مع المخالف من خلال أسس معينة، حتى لا يتم إهدار الثورة العقارية، ولكن هذا الحل كان غير مجديًا، خاصة أن عدد المخالفات وصل لـ 2.8 مليون مخالفة، وتقدم 120 ألف شخص للتصالح وهذا يعني أن التصالح وسيلة منعدمة الفائدة.

وتابع : "قرار وقف البناء هو الحل الوحيد، ولا يوجد له بديل لتنظيم البناء".

من ناحية أخرى، طالب إبراهيم الشواربي، الخبير الاقتصادي، المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورنا، وعدم الخروج من المنزل إلا في حالة الضرورة، من أجل تقليل انتشار العدوى بقدر الإمكان، خاصة أن الفترة المقبلة ستشهد انتشار لفيروس كورونا بشكل أكبر، وسنصل لمرحلة الذروة.

وأوضح الشواربي، أن الرئيس السيسي كلف بالاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية، واستكمال باقي الأعمال الإنشائية في مصر الجديدة والعلمين الجديدة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لافتَا إلى أن الرئيس حريص على صحة المواطن المصري، وفي نفس الوقت فهو يعطي امل للمستثمرين وينقذ الاقتصاد.

وأضاف أن الرئيس السيسي أثناء افتتاح مشروع بشاير الخير 3 بالإسكندرية فوض المحافظين في إيقاف تراخيص البناء، بسبب انتشار المخالفات خلال الفترة الأخيرة، وهذا الإجراء يأتي في إطار محاربة العشوائيات.