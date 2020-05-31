ترامب عن الاحتجاجات في أمريكا: صناعة "لصوص وفوضى"

ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، بأعمال الشغب التي شهدتها مينابوليس ليل أمس الأول الجمعة، بعد مقتل مواطن من أصل أفريقي يدعى جورج فلويد بأيدي الشرطة، معتبرا أن ما شهدته هذه المدينة هو من صنع "لصوص وفوضويين"، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقال ترامب في مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا، حيث كان يُتابع تحليق رائدي فضاء أمريكيين، إنّ "وفاة جورج فلويد في شوارع مينابوليس مأساة خطيرة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل في وقت سابق، إلى مركز كينيدي للفضاء لحضور الحدث التاريخي لإطلاق رحلة "سبيس أكس"، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأضاف ترامب، أن ذكرى فلويد أساء إليها "مشاغبون ولصوص وفوضويون"، داعيا إلى "المصالحة، لا الكراهية، وإلى العدالة، لا الفوضى".

وأثار مقتل فلويد، صاحب البشرة السوداء، بأيدي رجال الشرطة في منيابوليس، بينما كان من دون سلاح، احتجاجات عارمة في مدن أمريكية تحول بعضها إلى العنف.