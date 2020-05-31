مستشار "الصحة": لدينا أدوية جديدة وتحليل للتنبؤ بحالة مريض كورونا

أكد الدكتور شريف وديع مستشار وزيرة الصحة أن عقار هيدوركسي كلوروكين مازال يستخدم للعلاج في عدد من دول العالم.

وقال وديع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن مصر حصلت على نتائج طيبة من استخدامه لافتًا إلى أن برتوكول العلاج يتغير بشكل يومي.

وأوضح وديع أن اللجنة تضيف أدوية جديدة بشكل يومي مؤكدًا أنه لا يوجد دواء فعال بنسبة 100% لان هذا المرض جديد مشيرًا إلى أن النصيحة هي التباعد والالتزام بعدم الخروج.

وأشار إلى أنه تم رفع عقار التاميفلو من برتوكولات العلاج نظرًا لانه لم يحقق نتائج مبهرة لافتًا إلى أنهم سيستخدمون الانترفيرون والكليترا المخصص لعلاج الايدز.

وكشف وديع عن إضافة تحليل جديد "انترلوكين 6" لافتًا إلى أنه موجود الآن في المعامل المركزية لوزارة الصحة ويكشف عن الحالات التي ستكون حرجة ويكشف تهيج جهاز المناعة مشيرًا إلى أنه بعد اجراء هذا التحاليل يتم منح أدوية للمصاب بعد ظهور النتيجة.