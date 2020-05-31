مستشار "الصحة": الوزيرة تريد إتاحة علاج كورونا بدون الحصول على مسحة

أكد الدكتور شريف وديع مستشار وزيرة الصحة، أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد تريد إعطاء دواء فيروس كورونا بدون إجراء مسحة للمريض.

وقال وديع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "معالي الوزيرة عايزة تدي الدواء للمريض بدون مسحة"، نافيًا إتاحة إجراء المسحات بمقابل مادي.

وأضاف: "المسحات مبقتش هي الفكرة والفكرة بقى أعراض وتحاليل بسيطة تاخد علاج وكل لما تبتدي العلاج بدري المريض هيخف أسرع"، مشيرًا إلى أن أي شخص مخالط يعاني من الإسهال سيحصل على العلاج نظرًا لأن الإسهال مع الحرارة من أعراض المرض، مشددًا على أن الحرارة من أهم ركائز الإصابة بفيروس كورونا: "98% من الحالات بتعاني من ارتفاع الحرارة".