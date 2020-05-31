محمود محيي الدين: يجب الاستفادة من الأزمات المالية السابقة

تحدث الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية، عن خطة عمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتمويل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وخاصة محور مطالبات البعض بضرورة الربط بين التنمية والاستثمار حتى يكون هناك قدرة على تحمل الدين، فأوضح أن هذه نقطة مهمة للغاية وواحدة من الدروس غير المستفادة من الأزمات المالية السابقة بما في ذلك الأزمة المالية العالمية.

وأضاف "محيي الدين"، خلال حواره عبر "سكايب" من واشنطن، على شاشة "extra news"، أن بعض الدول تقوم بعمل إجراءات قصيرة الأجل لاحتواء الأزمات ومن الممكن أن تكون هذه الاجراءات لها تداعيات سلبية على الأجل الطويل، وهذا ما حدث في الأزمة المالية العالمية في بدايتها 2008، حيث تم التعامل معها بوضع عددًا من العقبات و القواعد الملزمة التي منعت البنوك من تمويل التجارة ومن تمويل الاستثمارات طويلة الأجل.

وأوضح مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية، أنه بالتالي كان هناك ضرورة لمراجعة هذا الأمر، ويجب الاستفادة من مثل هذه الدروس الآن فيجب أن تكون الاجراءات في الأجل القصير تضع في اعتبارها أن تكون هناك أولوية للاستثمارات بعد ذلك، "محتاج استثمارات عشان نشغل ناس، سواء استثمارات عامة أو خاصة، محتاج تضع أولويات مرتبطة بالنمو الذي انخفض انخفاض شديد، واستثمارات ضخمة للتصدي لمشاكل تغيرات المناخ اللي هي مشاكل مهددة لعدد كبير من الدول الآن".

وتابع: "مسألة الربط بين الاجراءات قصيرة الأجل اللي هي مطلوبة ومهمة وضرورية لاحتواء الأزمة مع ما يمكن تسميته بالتعافي الجيد بعد ذلك هو أمر ضروري".