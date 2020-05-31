نوال الزغبي تحقق أمنية أحد متابعيها على "تويتر" بتهنئته بعيد ميلاده

حققت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، أمنية أحد متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد مناشدته إياها بتهنئة بعيد ميلاده.

وكتبت أحد الأشخاص على موقع التواصل الاجتماعي: " يا نوال عيد ميلادي كان من يومين وماعايدتني كنت بتمنى إنك تعايدني"، فيما قامت الفنانة اللبنانية بمشاركة منشوره، معلقة عليه :" Happy birthday".

وكانت المطربة نوال الزغبي، قد أكدت في وقت سابق، أن المرأة كائن حساس وحنون وعاطفي، وحال تعرضها للعنف تتصدى بقوة أن كانت شخصيتها قوية، معربة عن أنها ضد العنف الأسرى على الإطلاق.

وأوضحت أن المرأة القوية ترفض القمع والعنف والذل، وأنا فضلت فى الخلاف الأسرى لمدة 12 عاما حتى تمكنت من الانفصال.. أنا الآن امرأة مطلقة رسمية.