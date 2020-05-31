نقل النواب: المستهترون بكورونا أخطر على مصر من الوباء

قال محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل في مجلس النواب، إنّ الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) لم يعد رفاهية، وكل شخص أصبح مسؤولا عن صحته بشكل كامل، ما يتطلب الالتزام الكامل بالبقاء في المنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وارتداء القناع الواقي، والحرص على توفير الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى شهر، لتجنب الخروج والتعرض للاختلاط مع مصابين.

وأشار زين الدين إلى أنّ هناك قدرا من عدم اتباع التعليمات الصحية دون سبب معقول، إذ يصر البعض على إقامة العزاء ويتزاحمون في سرادق، أو يتمسكون بإقامة حفل زفاف في هذه الظروف، والنتيجة تكون نقل العدوى وفرض الحجر الصحي الضروري لحصار الفيروس ومنع انتشاره بصورة أوسع.

وأوضح أنّ الخطر الحقيقي الذي يواجه مصر حاليًا ليس فيروس كورونا، بل المستهينون بالوباء الذين لا يلتزمون بتطبيق إجراءات الوقاية، موصيًا بتغليظ العقوبات على كل من يتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وعلى رأسها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

وطالب النائب، بالمزيد من العمل لنشر الوعي خاصة في الريف، فلابد من إدراك أنّ العملية ليست سهلة، وأنّنا نواجه واقعا يحتاج لتنظيم أكبر للعمل الأهلي ليتحمل نصيبه من المسؤولية، ونواجه محليات ما زالت تحاول الارتقاء بجانبها التنفيذي.