تعاون بين جامعتي طنطا و"كنتاكي" الأمريكية في الواقيات ثلاثية الأبعاد

قال الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، إنه تم التواصل مع جامعة كنتاكي الأمريكية لإجراء بروتوكول تعاون مشترك في مجال طباعة الواقيات الشخصية ثلاثية الأبعاد، وهي تقنية جديدة للحماية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح نائب رئيس جامعة طنطا، أن هذا البرتوكول يأتي ضمن سلسلة من التعاون المثمر بين جامعة طنطا وجامعة كنتاكي الأمريكية، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز أطر التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي وإرسال المبعوثين.

وأكد عكاشة، أنه جار التنسيق لعقد لقاء مشترك في القريب العاجل يجمع كل من الدكتور عمرو الحسيني أستاذ الكلى بجامعة كنتاكي، والخبير الأمريكي مايكل رينكلر أستاذ الأشعة التشخيصية بجامعة كنتاكي.

وأضاف أن الدكتور عمرو الحسيني أستاذ الكلي بجامعة كنتاكي، ترأس الجلسة العلمية الثانية، بينما شارك الخبير الأمريكي مايكل رينكلر بمحاضرة قيمة عن تقنية الواقيات ثلاثية الأبعاد لمجابهة فيروس كورونا، حيث أشاد بتنظيم المؤتمر وعرض بوسترات ملخصات الأبحاث علي الموقع الإلكتروني للمؤتمر، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الافتراضي الأول لجامعة طنطا حول "دور البحث العلمي في مواجهة فيروس كورونا ومستقبل العالم بعد الجائحة"، والذي عقد علي مدار يومي 27 و 28 مايو الحالي.