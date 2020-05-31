برصاص مطاطي وغاز.. الشرطة الأمريكية تنصب فخا لصحفيين في مينيابوليس

استخدمت الشرطة الأمريكية في مدينة مينيابوليس، الغاز المسيل للدموع ضد الصحفيين، بمن فيهم مراسل وكالة "نوفوستي" الروسية، ميخائيل تورجييف.

وذكرت وكالة "نوفوستي" أنّ طاقما تلفزيونيا متكون من 4 أعضاء من قناة "VICE" التلفزيونية، ومراسل وكالة "نوفوستي"، احتموا بمحطة للتزود بالوقود، أثناء اندلاع أعمال الشغب، وبعد أن فرّقت الشرطة المحتجين سمحت للصحفيين بالبقاء هناك، وغادرت المكان، لكن فجأة، توقفت حافلة صغيرة ترجل منها عناصر من الشرطة وأطلقوا الرصاص المطاطي، وأجبروا الجميع على الدخول إلى البناية، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضافت الوكالة، أنّ الشرطة ورغم إظهار الصحفيين لهوياتهم، أجبروهم على الجلوسن وبدأوا رش رذاذ مسيل للدموع في وجه أحد أعضاء طاقم التصوير.