مدبولي يترأس اجتماع المجموعة الطبية لمواجهة كورونا

بدأ اجتماع المجموعة الطبية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، قبل قليل، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ومن المقرر أن تستعرض المجموعة تطورات فيروس كورونا المستجد على أرض الواقع، والإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس، فضلا عن أي تحركات مستقبلية قد تراها المجموعة.

وتضم المجموعة الطبية في تشكيلها، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.

وتختلف المجموعة الطبية، عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والمقرر أن تجتمع خلال ساعات للوصول لتوصيات للتعايش مع الفيروس في عدد من المجالات، بينها صلوات الجماعة وعودة الرياضة.