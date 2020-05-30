الوزراء: الفئات التي استثناها مدبولي من النزول للعمل مازالت مستثناة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء إن قرار رئيس الوزراء بأن المصالح الحكومية تعمل بطاقة أقل سار، مع تطبيق إعطاء إجازات للمرأة الحامل والمرأة التي لديها طفل أقل من 12 عاما وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة، وهذا القرار حتى منتصف يونيو.

وأكد سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الفئات التي حصلت على إجازات استثنائية منذ التطبيق الأول لقرار رئيس الوزراء منذ أكثر من شهرين ويتم تجديده كل 15 يوما وآخر تجديد بدأ اليوم ويستمر حتى منتصف يونيو وإما أن يتم تجديد القرار أو سيكون هناك قرار آخر.

وأضاف سعد أن إغلاق المقاهي والنوادي وصالات اللياقة البدنية وإغلاق السينمات والتجمعات جميعها ممنوع ومغلق، وسيتم مراجعة موقف الأنشطة المتوقفة باتخاذ قرارت بخصوص هذه الأنشطة المتوقفة، سواء بمد الإيقاف أو عودة جزئية أو عودة منضبطة.