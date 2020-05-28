"مدبولي": الأطقم الطبية "خط الدفاع الأول" وحريصون على حمايتها.. ووظائف لـ8200 طبيب

وجَّه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بزيادة كفاءة وفاعلية الخط الساخن «105»، الخاص بالتعامل مع الحالات المصابة والمشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا، مع ضم منظومة الشكاوى الحكومية الموحّدة للمساعدة فى تلقى بلاغات المواطنين واستفساراتهم حول الفيروس، بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وقال «مدبولى»، خلال ترؤسه اجتماع المجموعة الطبية لمجابهة تطورات فيروس كورونا، إنه يمكن تسجيل الشكاوى عبر البوابة الإلكترونية لـ«منظومة الشكاوى»، أو الاتصال بالخط الساخن لمجلس الوزراء، المرتبط بالمنظومة، على رقم «16528»، أو عبر تطبيق «فى خدمتك» على التليفون المحمول.

ووجّه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، التحية لجميع الأطقم الطبية، باعتبارهم خط الدفاع الأول فى التعامل مع الأزمة، مؤكداً دعم الحكومة الكامل لجميع جهودهم، والحرص الدائم على حمايتهم من الإصابة بالفيروس، وتوفير كل ما يلزم لذلك. وأشار إلى أنه يتم إجراء تحاليل سريعة لجميع الأطقم الطبية، مع عمل 8900 تحليل PCR لهم، ونحو 20 ألف تحليل سريع للإصابة، مضيفاً: «مستمرون فى إجراء التحاليل لهم، بجانب توفير المستلزمات الطبية».

وشدد على ضرورة متابعة مخزون المستلزمات الطبية بمستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى، بما يضمن توافرها بالكميات المطلوبة وفى الوقت المناسب لجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية. وأكد أهمية إتاحة الكشف والعلاج لجميع الحالات دون التقيّد بمحل الإقامة الموجود ببطاقة الرقم القومى، على أن يتم تسجيل بياناتهم وربطها مع بيانات حملة «100 مليون صحة»، سعياً لتكامل مختلف قواعد البيانات الصحية لجميع المواطنين.

وأشار إلى وجود توصيات بالموافقة على الإعلان عن وظائف لمعيدين ومدرسين مساعدين بمختلف الجامعات والأزهر للعمل بالمستشفيات الجامعية، بما يقارب 7 آلاف طبيب، والموافقة على الإعلان عن وظيفة زميل وزميل مساعد بهيئة المستشفيات التعليمية التابعة لوزارة الصحة، وتكليفهم بالعمل بالمستشفيات التابعة لها، ويقدر عددهم بنحو 1200 طبيب. كما أكد «مدبولى» الموافقة على فتح باب التظلمات لطلبات تكليف الأطباء، على أن يتم تكليف الأطباء بالعمل بمستشفيات وزارة الصحة لمجابهة الأزمة، وكذا العمل على تأهيل وتدريب أطباء الامتياز بالدفعة الحالية.

متابعة "العزل المنزلى" عبر تطبيق "صحة مصر"

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه تمت إضافة كيفية الوصول لأقرب مستشفى عبر تطبيق «صحة مصر»، وإضافة تسجيل متابعة المرضى الخاضعين للعزل المنزلى إلى التطبيق، وكذا الإبلاغ الفورى لغرفة العمليات بمتابعة المريض. واجتمع رئيس الوزراء، أمس، بالدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، وأكد «مدبولى»، خلال الاجتماع، أهمية التكاتف لتخطى المحنة.