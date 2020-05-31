غراب: بعض المصانع لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية في بداية كورونا

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن لجان التفتيش على بعض المصانع بمدينة العاشر من رمضان، اكتشفت تقصير بعض المصانع والمنشآت الصناعية في تطبيق الإجراءات الاحترازية في بداية أزمة تفشي فيروس كورونا، وتم التنبيه عليها وإنذارها.

وأضاف محافظ الشرقية أنه بالمتابعة والتنسيق مع مديرية القوى العاملة بالشرقية، عادت والتزمت هذه المصانع والشركات بتنفيذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الصحة، ومنها عمليات التعقيم والتطهير الدوري وإلزام جميع العمال، بارتداء القفازات والكمامات وكل وسائل الوقاية من تفشي وانتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك، اليوم، خلال كلمة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على هامش اللقاء الذي عقده محمد سعفان وزير القوى العاملة، بحضور اللواء صلاح عبدالله رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات النساجون الشرقيون، على هامش جولته التفقدية لعدد من مصانع مدينة العاشر من رمضان للوقوف على الإجراءات الاحترازية للوقاية من تداعيات فيروس كورونا، وذلك في أول أيام العمل الرسمية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وأجرى الوزير اليوم جولة ميدانية تفقد خلالها بعض المصانع بمدينة العاشر من رمضان؛ ضمن خطة الوزارة للقيام بسلسلة جولات ميدانية للوقوف على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بالمدن الصناعية بجميع المحافظات.