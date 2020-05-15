"غراب": تعقيم مواقف السيارات بالشرقية وتوفير كمامات طبية للمترددين عليها

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة قامت بتطبيق غرامات على غير الملتزمين بارتداء كمامات من السائقين تبدأ من 100 جنيه وتصل لـ5 الآف جنيه، وتابع: "اتفقنا قبل ما نطلع القرار مع الجهات المسؤولة على توفير الكمامات بكل المواقف بسعر التكلفة، بحيث محدش يركب العربية أو الميكروباص أو التاكسي إلا إذا كان معه كمامة حفاظا عليه".

وأضاف "غراب"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، والذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنه سيتم تعقيم الميكروباصات قبل دخولها للمواقف: "قمنا بتطهير كل المواقف الموجودة علشان من بكرة نبقي جاهزين للتطبيق".وأوضح أن هناك تنسيق كامل بين مديرية الأمن والمرور والوحدات المحلية ورؤساء المراكز ومديري المواقف في تنفيذ الإجراءات.